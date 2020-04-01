Англия

Опытный специалист высказался о будущем форварда Тоттенхэма.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Харри Реднапп считает, что его бывшему клубу необходимо в любом случае удержать своего основного нападающего Харри Кейна.

Впрочем, 73-летний специалист не исключает вариант того, что англичанин решится на смену клубной прописки, если "шпоры" не вернутся на победный путь.

"Кейн — амбициозный парень. Он фантастический профессионал, поэтому хочет всегда побеждать. Я не хочу, чтобы он ушел из Тоттенхэма, но каким он будет нападающим, например, в Манчестер Сити, когда Агуэро потеряет былой уровень?"

"Харри стал бы отличным подписанием для всех топ-клубов. Он отличный игрок и отличный профессионал. Надеюсь, что его ждет прекрасное будущее в Тоттенхэме, но нет никаких сомнений, что он уйдет, если в этой команде вновь не настроятся на победы", — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

Напомним, ранее Харри Кейн назвал причину, из-за которой он может уйти из Тоттенхэма.

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