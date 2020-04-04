Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед заинтересовал лондонский клуб.

Джесси Лингард может продолжить карьеру в другом клубе Премьер-лиги, сообщает The Athletic.

По информации источника, интерес к англичанину проявляет Арсенал, однако до конкретики дело пока не дошло.

Лингард практически наверняка покинет "красных дьяволов" предстоящим летом. Он не входит в планы Оле-Гуннара Солскьяера.

Соглашение 27-летнего футболиста с МЮ рассчитано до 30 июня 2021 года. У клуба есть опция продления на один сезон.

В сезоне-2019/20 Лингард провел 35 матчей за МЮ во всех турнирах: на его счету два гола и два ассиста.

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