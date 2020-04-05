Англия

Защитник рассказал о помощи футболистов в решении кризиса.

Защитник Ньюкасл Денни Роуз, контракт которого принадлежит Тоттенхэму, высказал свое мнение о финансовой помощи игроков в борьбе с коронавирусом.

"Все мы хотим что-нибудь предпринять. Я могу говорить только за себя, но я бы без проблем пожертвовал любую часть своей зарплаты на благо тех людей, которые сражаются с вирусом и которые пострадали от того, что происходит".

"Такое впечатление, словно нас прижали к стенке. Футболисты начали переговоры между собой еще до всех этих комментариев. Я поддерживаю связь с Джорданом Хендерсоном по телефону, и он упорно трудится над тем, чтобы что-нибудь предпринять".

"Людям, которые не имеют отношения к футболу, просто не следовало высказываться насчет того, что игроки должны делать со своими деньгами. Я считаю это нелепым", — сказал Роуз BBC.