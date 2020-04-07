Англия

Клубы поспорят за французского хавбека.

Ливерпуль и мадридский Реал являются главными претендентами на полузащитника Лилля Бубакари Сумаре, сообщает издание Sport.

Клубы следят за молодым хавбеком и намерены в ближайшее время начать по нему переговоры. Стоимость француза оценивается в сумму около 40 миллионов евро.

В подписании 21-летнего игрока также заинтересованы Челси и Ньюкасл.

В текущем сезоне Сумаре провел 30 поединков в футболке "догов", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль также желает подписать Маркуса Тюрама и Дениса Закарию.

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