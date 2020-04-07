Англия

"Горожане" заинтересованы в услугах бразильца.

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание Corriere dello Sport.

"Горожане" намерены укрепить атакующую линию летом и попытаются подписать бразильского вингера. В подписании 29-летнего игрока заинтересован главный тренер Пеп Гвардиола, который работал с ним в Баварии.

Действующий контракт Дугласа Косты с Ювентусом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 поединков в футболке "бьянконери", отличившись двумя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Ман Сити также заинтересован в подписании нападающего Харри Кейна.

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