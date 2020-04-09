Англия

"Красные дьяволы" использовали опцию в соглашении с игроком.

Защитник Тимоти Фосу-Менса продлил соглашение с Манчестер Юнайтед, сообщает издание Manchester Evening News.

Английский клуб воспользовался опцией в контракте с нидерландским футболистом и продлил с ним сотрудничество до июня 2021 года.

Фосу-Менса присоединился к МЮ в сентябре 2014-го из академии Аякса. Два минувших сезона защитник провел на правах аренды в Кристал Пэлас и Фулхэме. На поле 21-летний игрок не выходил с апреля прошлого года, когда он получил разрыв крестообразных связок.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также планирует продлить контракт с Неманьей Матичем.

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