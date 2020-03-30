Англия

Сербский хавбек, похоже, продолжит выступать за "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед все-таки планирует продолжить сотрудничество с полузащитником Неманьей Матичем, соглашение с которым истекает в конце текущего сезона.

По информации журналиста Николо Скиры, руководство манкунианцев ведет активные переговоры с агентом 31-летнего серба о подписании новой сделки до 2021 года. МЮ намерен активировать опцию продления контракта на один год.

В текущем сезоне сербский хавбек провел за "красных дьяволов" 22 матча во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед уже продлил контракт с Матичем, однако официального подтверждения этой информации пока не было.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.