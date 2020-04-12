Англия

Француз рассказал о восстановлении после травмы.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба заявил, что завершает процесс восстановления и приступил к индивидуальным тренировкам.

"Я уже тренируюсь и работаю с мячом. Я уже не расстраиваюсь, я почти вернулся, поэтому думаю лишь о тренировках и работе с командой. Раньше ничего подобного не случалось в моей карьере. Но сейчас я испытываю голод к игре, это показывает, насколько я люблю футбол.

У меня была травма ноги, которую я получил в игре с Саутгемптоном. Она была в начале сезона, поэтому я провел с ней долгое время, тренируясь и играя. Но когда я остановился, то понял, что у меня перелом.

Когда я вернулся и провел матчи с Уотфордом и Ньюкаслом, я понял, что снова ощущаю дискомфорт. Я перенес операцию, и теперь все хорошо. Ничего не чувствую и надеюсь, что скоро смогу вернуться", – рассказал Погба в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 8 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Погба намерен вернуться в Ювентус.

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