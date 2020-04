Жозе Моуриньо и его подопечные угодили в скандал. Тренер и футболисты провели тренировку для поддержания физической формы, при этом не соблюдая элементарных мер безопасности во время карантина. Об этом сообщает The Guardian.

Правительство Великобритании ввело запрет на провождение каких-либо групповых тренировок во время пандемии. Физической активностью можно заниматься лишь с членами семьи, с которыми проходит карантин у граждан.

На тренировке Тоттенхэма, помимо Моуриньо, были замечены Танги Ндомбеле, Давинсон Санчес, Серж Орье и Райан Сессеньон. Игроки совершали пробежку, а также выполняли некоторые упражения, без соблюдения нужной дистанции.

🏃🏃 Tottenham’s Davinson Sanchez and Ryan Sessegnon were spotted on a run in Hadley Wood this morning as the Spurs players continue to independently train.#THFC #COYSpic.twitter.com/bvtoo1lbD4