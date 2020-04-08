Представители "шпор" провели тренировку, не соблюдая мер предосторожности.
Жозе Моуриньо, Getty Images
08 апреля 2020, 06:53
Жозе Моуриньо и его подопечные угодили в скандал. Тренер и футболисты провели тренировку для поддержания физической формы, при этом не соблюдая элементарных мер безопасности во время карантина. Об этом сообщает The Guardian.
Правительство Великобритании ввело запрет на провождение каких-либо групповых тренировок во время пандемии. Физической активностью можно заниматься лишь с членами семьи, с которыми проходит карантин у граждан.
На тренировке Тоттенхэма, помимо Моуриньо, были замечены Танги Ндомбеле, Давинсон Санчес, Серж Орье и Райан Сессеньон. Игроки совершали пробежку, а также выполняли некоторые упражения, без соблюдения нужной дистанции.
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