Англия

Вашему вниманию очередная нарезка из чемпионата Англии.

В подборке нашлось место потрясающим навыкам Криштиану Роналду, Сон Хын Мина, Николя Пепе, Дмитрия Пайе, Мохамеда Салаха, Джей-Джей-Окоча, Эдена Азара, Марио Балотелли, Уилфирда Заа и других исполнителей.

Видео:

Ранее Youtube-канал АПЛ публиковал подборку лучших голов, которые забили защитники.

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