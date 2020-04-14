Вашему вниманию очередная нарезка из чемпионата Англии.
СОН ХЫН МИН, GETTY IMAGES
14 апреля 2020, 21:59
В подборке нашлось место потрясающим навыкам Криштиану Роналду, Сон Хын Мина, Николя Пепе, Дмитрия Пайе, Мохамеда Салаха, Джей-Джей-Окоча, Эдена Азара, Марио Балотелли, Уилфирда Заа и других исполнителей.
Видео:
Ранее Youtube-канал АПЛ публиковал подборку лучших голов, которые забили защитники.
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