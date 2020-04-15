Англия

Защитник рассказал об отношениях с форвардом.

Крайний защитник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака высказал свое мнение об игре нападающего команды Маркуса Рашфорда.

"Он очень непредсказуем. Когда я впервые прибыл в Юнайтед и столкнулся с ним на тренировках, он делал то, чего я действительно не ожидал".

"Ты думаешь, что он будет делать одно, но Маркус совершает другие действия на поле и на тренировках, так что против него сложно играть. Хотя мне это нравится; это было действительно хорошо для моего собственного развития, чтобы проверить себя против него и других нападающих, которые у нас есть в клубе", — цитирует Ван-Биссаку Goal.

Ранее о своем партнерстве в центре поля в Полем Погба рассказал хавбек Бруну Фернандеш.