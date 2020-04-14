Five O'Clock

Английский нападающий рассказал о начале своей карьеры на самом высоком уровне и поделился планами на ближайшее десятилетие.

"Он верил, что сможет, и поэтому смог".

Эти слова написаны рядом с фотографией в рамке, которая была снята во время одного из первых матчей Маркуса Рашфорда в составе сборной Англии. Редакция FourFourTwo побывала в гостях у 22-летнего игрока и увидела, куда могут привести мечты за четыре года в профессиональном футболе.

Молодой форвард Манчестер Юнайтед уже собрал внушительное количество сувениров с важнейших матчей в своей карьере: бутса с триумфального финала Кубка Англии, медаль победителя Лиги Европы, призы игроку матча в составе сборной Англии и впечатляющее количество кепок за вызов в национальную команду.

Рашфорд представлял сборную в 38 матчах. Если он сможет принять участие еще в 12 поединках до марта 2021 года, учитывая, что Англия планирует провести от 15 до 19 игр за это время, то станет самым молодым игроком в истории "трех львов", который провел 50 матчей.

Он уже стал четвертым самым молодым игроком, который отыграл 200 поединков в составе МЮ, после Райана Гиггза, Джорджа Беста и Нормана Уайтсайда. Он чаще выходил в составе "красных дьяволов", чем Эрик Кантона – конечно, Рашфорду помог тот факт, что он никогда не бил ногой в грудь фаната Кристал Пэлас.

Несмотря на все эти достижения, встреча с Рашфордом у него дома дает понять, что он похож на большинство 22-летних парней – разваливается на диване после тяжелой тренировки, носит ту же обычную одежду и с радостью дурачится со своими братьями.

"Если дело дойдет до драки или, ладно, до схватки… я буду сильнее", – шутит он над старшими братьями Дуэйном и Дэйном.

Когда ему не мешают травмы, бомбардир Манчестер Юнайтед любит попинать мяч прямо в доме. Не стоит говорить об этом его матери.

"Мама переехала, поэтому никто не кричит на меня за то, что я играю в доме", – говорит Рашфорд, сидя на диване. После восхождения на Олимп славы он подарил своей матери Мелани шикарный новый дом в качестве благодарности за все, что она для него сделала. Случалось ли, что нападающий разбивал что-то во время своих домашних игр?

"Да, пару ваз… у меня будут проблемы из-за вас! – смеется он. – Мне кажется, мы все этим грешим. Все, кто любит футбол. Когда перед тобой мяч, сложно его не ударить".

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Рашфорд с самого начала любил футбол. Благодаря этой страсти он смог достигнуть нынешнего успеха. Форвард из пригорода Уайтеншо также с самого начала любил Манчестер Юнайтед, впервые побывав на матче команды в пятилетнем возрасте. И какой же это был матч!

"Реал Мадрид на Олд Траффорд – это был первый матч, который я посетил, – вспоминает Рашфорд. – Счет был 4:3, Роналдо оформил хэт-трик. Ощутить эту атмосферу – было невероятно".

"Юнайтед всегда был моим клубом. В восемь или девять лет я начал ходить практически на все матчи. Помню хэт-трик Бербатова против Ливерпуля и игру с Сити, когда Руни забил тот гол через себя.

Он также смотрел матчи в Интернете. "Я смотрел матчи, на которых не мог присутствовать. Ответный матч с Барселоной в полуфинале Лиги чемпионов в 2008 году был моим любимым – сама атмосфера. Мне всегда нравилось следить за историей клуба.

Рашфорду было всего 10, когда Манчестер Юнайтед выиграл Лигу чемпионов в том сезоне, поэтому неудивительно, что наибольшее влияние на него оказали две главные звезды той команды.

"Моими кумирами были Уэйн Руни и Криштиану Роналду, – признается он. – Они и так бы стали моими любимыми игроками, но я мог видеть их вблизи и наблюдать за их прогрессом. Я видел их футбольный путь".

К тому времени паренек уже начал свой собственный путь. В младшей школе Флетчер Мосс Рэйнджерс, также он недолго потренировался с Манчестер Сити, но когда появился вариант с Манчестер Юнайтед, он бы его ни за что не упустил.

"Я тренировался с Сити буквально неделю, – рассказывает он. – До подписания контракта с Юнайтед я тренировался в нескольких академиях и играл за воскресную команду. Мы играли на выезде против Юнайтед, после мы сели поговорить с братьями и мамой. То место было особенным. Принять решение было несложно.

В мой первый день в Юнайтед первая команда тренировалась на базе Клифф. Я немного понаблюдал за их игрой, после мы пошли в офис, где я подписал контракт. Этот день я никогда не забуду".

С тех пор у Рашфорда появилась единственная цель, о чем он в 11-летнем возрасте написал в письме, которое позже опубликовали в СМИ.

"У меня есть одна цель в жизни – стать профессиональным футболистом, надеюсь, в Манчестер Юнайтед. Хочу, чтобы семья гордилась мной. Обещаю, что буду стараться изо всех сил", – написал он. У юного Рашфорда было правильное отношение к делу. В дальнейшем он старался его придерживаться.

"Помню, как писал то письмо, – рассказывает он. – Это было школьное задание – очень простое для меня, потому что я мог просто рассказывать о том, чем занимаюсь. С довольно раннего возраста я знал, чего хочу добиться. В возрасте 11-12 лет я уже точно знал, чего хочу. В академии Юнайтед ты следишь за старшими парнями на тренировочной базе и видишь их самоотдачу, поэтому мне было очень сложно, даже в таком юном возрасте.

Сэр Алекс Фергюсон иногда с нами разговаривал в столовой и просил нас хорошо тренироваться. Иногда мы устраивали Joga Bonito в спортзале, а он наблюдал за нами с балкона. В таком возрасте сказанные им слова мотивировали нас на несколько месяцев вперед.

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Семья также играет важную роль. У тебя случаются взлеты и падения, а если рядом с тобой нет правильных людей, то твой футбольный путь может закончиться".

Они его и мотивировали, и поддерживали. Как самый младший из трех братьев Рашфорд имел дополнительный стимул, хотя даже ребенком он не просто хотел быть с ними на уровне.

"Нет, я был лучше их, – говорит он и смотрит на братьев. – Мы всегда соперничали. Они играли в футбол с друзьями, а мы с моими ровесниками пытались обыграть их".

Помогало ли это дружественное соперничество ему расти? "Да, – отвечает он. – Это мотивирует тебя. Когда кто-то из братьев собирался с друзьями, мы играли весь день. В том возрасте ты просто развлекаешься, не осознавая, что это пригодится тебе в будущем".

Было 21 ноября 2015 года, Манчестер Юнайтед только что обыграл Уотфорд со счетом 2:1. Пресс-конференций Луи ван Гаала практически завершилась, но он хотел еще кое-что добавить.

Когда ван Гаал встретился с журналистами на Викридж Роуд большинство вопросов было об отсутствующих форвардах Юнайтед – Руни болел, а Антони Мартиаль и Джеймс Уилсон восстанавливаться после травм.

Никто не спрашивал о 18-летнем пареньке, которого он впервые включил в заявку, но он решил напомнить о нем.

"Сегодня я включил в заявку Рашфорда, Маркуса РРРРашфорда, – произнес он довольно театрально со своим голландским акцентом. – Невероятный талант".

Рашфорд тогда не вышел на поле, и цитата практически не попала ни в одну из газет на следующий день, но она говорила сама за себя. Ван Гаал понимал. Как понимал и в случае других игроков в прошлом, таких как Кларенс Зеедорф, Эдгар Давис и Патрик Клюйверт, таких как Карлес Пуйоль, Хави и Андрес Иньеста. Они все дебютировали в первых командах под руководством ван Гаала, когда он работал в Аяксе и Барселоне.

Для молодого Рашфорда та игра с Уотфордом стала первой возможностью ощутить вкус первой команды, хотя он участвовал в тренировках несколькими годами ранее, когда группу юношей призвали помочь в некоторых упражнениях.

"Моя самая первая тренировка была под руководством Дэвида Мойеса, и, если честно, я даже не коснулся мяча! – смеется Рашфорд. – Но это был хороший опыт. Мне тогда было лет 15".

"Во время летней подготовки к сезону, который стал для меня дебютным, я должен был отправиться с командой на сборы, но травмировался и пропустил их. По ходу сезона я восстановился и несколько раз тренировался с командой. А потом я оказался в заявке".

Спустя неделю после победы над Уотфордом Рашфорд снова провел на скамейке поединок с Лестером (1:1). Вскоре Юнайтед преодолел кадровый кризис, и прошло три месяца, прежде чем он снова оказался в заявке на матч. Но ван Гаал очень явно проявлял свое восхищение им. Рашфорд всегда будет благодарен голландцу за доверие, которое вскоре перешло от разговоров до незабываемого дебюта на Олд Траффорд.

"Одно дело, когда он просто говорил обо мне, но когда позволил дебютировать – это совсем другое, – вспоминает Рашфорд. – Несмотря на твой возраст, он доверяет тебе и выпускает на поле".

Манчестер Юнайтед встречался с Мидтьюлланном в 1/16 финала Лиги Европы, и первый матч в Дании завершился поражением 1:2. Рашфорд изначально был на замене, но затем травмировался Мартиаль и 18-летний игрок оказался в старте.

Одно воспоминание о Мидтьюлланне вызывает у Рашфорда определенные эмоции.

"Просто гордость, – говорит он. – Тренер не говорил со мной много перед матчем – попросил быть собой, играть так же, как и за команду U-18. Я вышел на поле и попытался получить удовольствие. Игра пошла своим ходом… и все было по-другому".

Рашфорд завершает предложение улыбкой. Так скромно он описывает вечер, который навсегда изменил его жизнь. Юнайтед проигрывал с общим счетом 2:3 к 27-й минуте ответного матча, когда Хуан Мата откатил мяч на Рашфорда, который отправил снаряд в ворота с семи метров, находясь перед трибуной Стретфорд Энд.

Спустя 12 минут он оказался на дальней штанге и забил свой второй гол, который позволил команде ван Гаала пройти в 1/8 финала, где их ожидал извечный соперник в лице Ливерпуля.

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"Я был рад просто находиться на поле, быть в футболке Манчестер Юнайтед, – говорит он. – О таких вещах мечтают в возрасте 6-7 лет. Даже если бы я не оформил дубль, я бы гордился. Голы были просто приятным дополнением".

Таким был его вклад, а спустя три дня Рашфорд оказался в стартовом составе на домашний матч с Арсеналом, который боролся на титул в АПЛ. За 32 минуты он снова оформил дубль, а "красные дьяволы" победили со счетом 3:2. За два стартовых матча Рашфорд забил четыре гола.

Спустя четыре года в этом интервью он говорит, что, независимо от того, чего он добьется, те дни будут особенными в его жизни. "Для меня, да, – говорит он. – Никогда не забуду те дни. Даже голы в тех матчах – они не самые любимые у меня, но по значимости они находятся далеко впереди остальных".

Естественно, его родных переполняла гордость.

"Особенно из-за трудностей на начальном этапе, – говорит он. – В нашей семье никто не водил машину, на тренировку мы добирались на автобусе. Мать была на работе, брат был на работе, а другой – в школе, поэтому кто-то должен был оставаться дома. Было сложно, но мы справились. Такие детали делают путь приятнее, когда ты в итоге оказываешься на вершине".

Местный паренек прошел путь от никому неизвестного до героя Манчестер Юнайтед за считанные дни.

Немногие игроки восходили на Олимп так быстро. Оглядываясь назад, легко забыть, что прорыв Уэйна Руни, когда он забил Арсеналу на последней минуте из-за пределов штрафной, случился в девятом матче за Эвертон в чемпионате. Лионель Месси забил первый гол за Барселону спустя семь месяцев после дебюта. Рашфорд забил четыре гола в двух первых матчах, которые оба были домашними и важными. До этого он мог гулять улицами Манчестера и его никто не узнавал.

"Я мог делать все, что захочу, – вспоминает он со смехом. – После тех двух матчей многое изменилось. Помню, я отправился в торговый центр и понял, что больше не могу так выходить…"

С тех пор ему не давали прохода с просьбами о фото и автографах. С самого первого появления на поле болельщики МЮ полюбили Рафшфорда.

"Прекрасное чувство, – говорит он. – Как болельщик я знаю, что они чувствуют, когда мы выигрываем, и что они чувствуют, когда мы проигрываем. Между нами существует особенная связь".

Однако на этом выдающийся дебютный сезон Рашфорда не завершился. Спустя менее месяца после февральского дебюта против Мидтьюлланна он забил победный гол в дерби с Ман Сити на Этихаде.

"Было здорово, – говорит он. – Столько матчей – все происходило так быстро".

Рашфорд выиграл Кубок Англии на Уэмбли, выйдя в старте на финальный матч с Кристал Пэлас. "Лучшее окончание для сезона", – говорит он.

Но для Рашфорда сезон тогда не закончился. Он получил дебютный вызов в сборную Англии от Роя Ходжсона и сыграл в товарищеском матче с Австралией через шесть дней после кубкового финала. Спустя 138 секунд после стартового свистка он забил и стал самым молодым игроком, забивавшим в дебютном матче за Англию. Он также гарантировал место в заявке на Евро-2016. Лучше и не придумаешь.

"Матч сборной был еще одиним поводом для гордости, – заявляет он. – Оглядываясь назад, в том сезоне все происходило в нужный момент. В этом заслуга Ман Юнайтед, потому что ты всегда должен быть готов".

Рашфорд быстро стал одним из самых известных футболистов в стране, хотя иногда он по-прежнему отправлялся в парк, чтобы поиграть с друзьями. "Я так делал до своего второго сезона, а затем прекратил!" – вспоминает он с улыбкой. Не удивительно, что рядом собиралось все больше людей, которые понимали, что парень с мячом на поле, на самом деле был форвардом Манчестер Юнайтед и сборной Англии.

"Да, такое начало происходить, – рассказывает Рашфорд. – Поначалу это было таким отдыхом. Мы ходили туда с друзьями – могли расслабиться и делать то, что делали всегда. Но затем начали приходить люди и все испортили, тогда я перестал".

После прорыва в дебютном сезоне пришло понимание, что в карьере Рашфорда будут моменты, когда нужно проявлять терпение. Жозе Моуриньо сменил ван Гаала во главе Манчестер Юнайтед и вскоре приобрел 34-летнего Златана Ибрагимовича. Два стартовых матча сезона-2016/17 Рашфорд провел на скамейке.

Хотя он забил победный гол на последних минутах третьего матча, когда вышел на замену во встрече с Халл Сити, в том чемпионате Рашфорд выходил в старте лишь в 16 поединках. А когда карьера Ибрагимовича в Юнайтед завершилась серьезной травмой колена, Моуриньо поспешил приобрести Ромелу Лукаку из Эвертона. В следующем сезоне Рашфорд снова в половине матчей выходил на замену, хотя и преодолевал отметку в 10 забитых голов.

"Я использовал это время, чтобы учиться, – объясняет он. – Приход таких игроков, как Ибрагимович, был для меня возможностью поучиться у лучших. Ром также мне очень помог, особенно когда мы играли вместе.

"В первый сезон Жозе я многое узнал о себе – какие у меня способности и чего я могу добиться. Я понял, что могу намного больше, чем я показывал. Это был хороший период, особенно первый сезон, потому что я столькому научился и в то же время мы выигрывали трофеи. Идеальная ситуация для молодого парня".

В первый сезон Моуриньо Рашфорд помог Юнайтед выиграть Кубок лиги и Лигу Европы. В еврокубковом турнире он забил ключевой гол в первом матче полуфинального противостояния с Сельтой, а затем вышел в старте в финале – спустя два дня после теракта на концерте в Манчестере. Как манкунианец игрок понимал важность победы над Аяксом для поднятия морального духа пострадавшего города.

"В команде мы обсуждали это происшествие за день до игры, – рассказывает он о победе в Стокгольме со счетом 2:0. После случившегося мы хотели показать Манчестер с позитивной стороны. Мы готовились к матчу с пониманием, что другого результата не может быть. К счастью, мы смогли победить и зажгли луч света в темное время".

Лето 2018 года принесло еще один важный момент в карьере Рашфорда. Он принимал участие в шести из семи матчей сборной Англии на чемпионате мира, где она добралась до полуфинала. В матче 1/8 финала с Колумбией, проведя немного времени на поле, он исполнил второй удар команды в серии пенальти и вколотил мяч в нижний угол. Ему было всего 20. Ощущал ли он психологическое давление в такой ситуации?

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"Было нормально, – уверяет он. – Когда я раньше смотрел чемпионаты мира, помню, как нервничал во время серий пенальти. Исполнить один удар было не так страшно".

На самом деле волнение никогда больше не мешало Рашфорду после выступления за сборную Англии U-16 в рамках турнира Виктори Шилд.

"Я не нервничал, готовясь к матчу, но помню, что когда я вышел на поле, то не ощущал себя в игре", – описывает он состояние, когда ноги не слушались его.

"Говорят, что нельзя позволять ситуации овладеть тобой, и это был единственный момент, когда со мной случилось подобное. С тех пор я помнил о том матче и больше не хотел испытывать подобных ощущений.

Думаю, дело в твоих мыслях. Ты должен верить в себя и свои силы и думать о том, как ты можешь повлиять на игру. Когда я это понял, мне стало легче в следующих матчах. Мне пришлось измениться, потому что за два года до дебюта в первой команде у меня не было такого характера. Тот момент определенно помог мне".

После забитого гола за Англию в серии пенальти на ЧМ реализовать 11-метровый удар за Манчестер Юнайтед в дополнительное время матча с ПСЖ не составило для него проблемы.

Пока арбитры VAR пересматривали повторы, Рашфорд ждал целую вечность, чтобы исполнить решающий пенальти на Парк де Пренс в 1/8 финала прошлогодней Лиги чемпионов.

"Прошла пара минут, – рассказывает он без эмоций. – Оглядываясь, кажется, что прошло действительно много времени, но в игре так не казалось. Я был спокоен. Это совершенно не было похоже на тот матч в Виктори Шилд. Я просто ждал и хотел отправить мяч в сетку. Когда я забил, было прекрасное чувство. Никто не ожидал, что мы поедем туда и выиграем".

Форвард забил тот гол во время яркой серии после прихода бывшего бомбардира Юнайтед Оле Гуннара Солскьяера на тренерскую должность. Прошлым летом Солскьяер отпустил Лукаку в Интер, и Рашфорд забил 19 голов в сезоне-2019/20 до того, как в январе у него возникли проблемы со спиной. Это на шесть голов больше, чем в его лучшем сезоне до этого. Регулярные выходы в основе помогли ему: до травмы он начинал со старта все матчи АПЛ.

"Сложно сравнивать с другими сезонами, когда ушел ван Гаал, – говорит он. – Думаю, я выходил в основе в 18 матчах и находился в хорошем ритме. Если ты упускаешь шанс, то не расстраиваешься, потому что знаешь, что забьешь, когда у тебя появится следующий шанс. Когда ты не всегда попадаешь в состав, то сложно поддерживать ритм. Но я узнал об этом в тот период, наверное".

Менее чем через четыре года после дебюта Рашфорд провел 200-й матч в составе Манчестер Юнайтед в январском сражении с Норвичем. Он отметил это событиями 63-м и 64-м голом за клуб. "Все произошло так быстро, даже не мог себе представить", – признает он.

Четырьмя днями ранее он впервые вывел "красных дьяволов" на поле с капитанской повязкой – в первом матче полуфинала Кубка лиги против Ман Сити.

"Тренер сказал мне об этом перед игрой, для меня это было неожиданностью. Это еще один из моментов, когда ты гордишься тем, как выходишь на поле. Об игре с капитанской повязкой я буду помнить вечно. Надеюсь, мне удастся надеть ее еще в будущем".

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Рашфорд уже многого достиг в карьере, но у него имеются большие планы на следующее десятилетие.

"Знаю, что могу добиться большего, чем я показал, даже в этом сезоне, – рассказывает он. – Но не стоит торопить события. Нужно понимать, что это произойдет тогда, когда произойдет. Когда наступит подходящий момент, все сложится. Нужно верить в процесс и в себя. Лучший футбол обычно показывают где-то в возрасте 26 лет. Тогда ты понимаешь, что можешь быть наиболее состоявшимся игроком. До этого времени нужно учиться каждый день".

Сколько голов за сезон он хочет забивать в 26? "Господь знает… сколько смогу! – отвечает он. – Главное – команда. Забьешь ты 20 или 30 голов, считаются лишь трофеи".

Рашфорд ощутил вкус медалей в начале карьеры, и он жаждет выиграть больше. Даже о триумфе в противостоянии с ПСЖ он вспоминает с оговоркой. Мы не выиграли турнир и не дошли до финала. Поэтому это не имеет особого значения".

"Все хотят выигрывать трофеи, – добавляет он. – Если команда добивается успеха и мы выигрываем титулы и трофеи – для меня это главное. Чемпионство в АПЛ? Безусловно. Это то, о чем мы мечтаем вместе с болельщиками: вернуть эти моменты".

Отвечая на вопрос о своей главной мечте, Рашфорд показывает, что у него большие амбиции.

"Выиграть чемпионат мира, а с Манчестер Юнайтед – выиграть Лигу чемпионов", – говорит он. Примером для него был триумф его кумира Криштиану Роналду с Реалом в Лиге чемпионов в Кардиффе три года назад.

"Нам нужно начать демонстрировать, что мы можем повторить былые успехи Юнайтед. Футбол во многом изменился, поэтому все будет немного по-другому, но мы знаем, что клуб может этого добиться. Нам сложно, но это переходный период. Но пока у нас есть цель, не вижу проблем с тем, чтобы изменить ситуацию и выйти на новый уровень".

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Независимо от того, выиграет ли Рашфорд Лигу чемпионов, у него есть потенциал, чтобы стать клубной легендой спустя годы.

"Это всегда было целью, – подтверждает Рашфорд. – Ты растешь в окружении такого количества людей в статусе легенд Манчестер Юнайтед, и это становится твоей мечтой. Когда ты мечтаешь о выступлениях в составе Юнайтед, то мечтаешь не только о дебюте, но и думаешь о таких игроках, как Бекхэм, Скоулз или Гиггз. Об этом мечтают ребята в академии".

Уэйн Руни не был воспитанником академии, но Рашфорд также мечтал быть похожим на него. На данный момент 22-летний игрок даже близко не находится рядом с рекордом своего бывшего одноклубника в 253 гола, и хотя 20 голов за сезон в течение следующего десятилетия кажутся монументальной задачей, она не является невыполнимой для человека со способностями Рашфорда. "Не знаю, – улыбается он. – Я не обращаю на это много внимания. Если ты показываешь свой лучший футбол, то все возможно. Если бы я смог повторить этот рекорд, но мы бы ничего не выиграли за это время, я не стал бы самым счастливым человеком. Если рекорд мне не покорится, но мы выиграем много трофеев и нам будет, что вспомнить, это будет самое важное для меня".

Это же касается и выступлений на международном уровне. У него имеется еще 13 месяцев, чтобы стать самым молодым игроком с 50 матчами за сборную – также рекорд Руни. Для Рашфорда это становится новостью.

"Видите, люди рассказывают мне о таких вещах, но я бы сам не узнал об этом. Теперь уже знаю! В сборной все происходит так быстро, я не заметил, как провел десять матчей. Все идет своим чередом".

Питеру Шилтону не стоит переживать за свой 125-матчевый рекорд?

"Нет" – отвечает Рашфорд со смехом. – Это очень сложно. Нужно очень постараться. Нужно оставаться в форме, показывать лучшую игру за клуб и получать вызовы, никогда не знаешь, что может произойти".

Но он точно знает, что нынешняя сборная Англии способна добиться успеха в следующем десятилетии. "Мы должны выиграть трофей, хотя бы один, – говорит он. – Если мы не сможем, я очень расстроюсь, потому что я верю в тренера и игроков. Мы готовы выиграть что-то. Мы отдадим все силы на Евро. Если мы покажем свой лучший футбол, то не вижу причин, почему мы не сможем выиграть его. Это бы стало одним из лучших моментов в моей карьере".

В его карьере уже было много особенных моментов, лишь за четыре года в качестве игрока первой команды. Маркус Рашфорд верил, что сможет, и поэтому смог. И у него есть еще много желаний, которые он хотел бы воплотить в реальность в следующем десятилетии.

FourFourTwo, перевод: Сергей Сакара

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