Англия

Будущее футболиста в Лондоне остается под вопросом.

Полузащитник Челси Н'Голо Канте выразил желание остаться в команде, в то время как клуб рассматривает вариант с продажей игрока, утверждает Goal.

Сообщалось, что французского футболиста уже выставили на трансфер, оценив в 70 миллионов евро. Причиной такого решения может стать травматичность хавбека, который пропустил из-за повреждений практически половину игр в сезоне.

Кроме того, Канте остается самым высокооплачиваемым игроком, получая 290 тысяч фунтов в неделю. Отмечается, что тренерский штаб сумел найти альтернативу французу в лице Матео Ковачича, Жоржиньо, Мейсона Маунта и Рубена Лофтуса-Чика.

Ранее сообщалось, что на полузащитника претендуют Барселона, а также мадридский Реал, который уже внес футболиста в список своих целей.