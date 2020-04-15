Английские клубы нацелились на хавбека Вердера.
Милот Рашица, Getty Images
15 апреля 2020, 15:01
Полузащитник Вердера Милот Рашица попал в сферу интересов Ливерпуля и Вулверхэмптона, сообщает издание Der Spiegel.
Английские клубы следят за выступлениями вингера и попытаются приобрести его в летнее трансферное окно. Также в подписании вингера заинтересован Вест Хэм и Астон Вилла.
Действующий контракт Рашицы с Вердером рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 24 поединка в футболке "музыкантов", отличившись десятью голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль отказался от трансфера полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо.
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