Англия

Английские клубы нацелились на хавбека Вердера.

Полузащитник Вердера Милот Рашица попал в сферу интересов Ливерпуля и Вулверхэмптона, сообщает издание Der Spiegel.

Английские клубы следят за выступлениями вингера и попытаются приобрести его в летнее трансферное окно. Также в подписании вингера заинтересован Вест Хэм и Астон Вилла.

Действующий контракт Рашицы с Вердером рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 24 поединка в футболке "музыкантов", отличившись десятью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль отказался от трансфера полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо.

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