Мерсисайдцы не готовы платить за вингера требуемую сумму.
Джейдон Санчо, Getty Images
12 апреля 2020, 10:21
Ливерпуль не намерен продолжать борьбу за полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо и планирует сосредоточиться на других кандидатурах.
Как сообщает Football Insider, "шмели" хотят выручить за англичанина не менее 100 миллионов фунтов. Однако "красные" не готовы платить за футболиста такую сумму.
В приобретении 20-летнего игрока также заинтересованы Челси и Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне Санчо провел 35 поединков в футболке "желто-черных", забив 17 голов и совершив 19 ассистов.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль интересуется защитником Севильи Диего Карлосом.
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