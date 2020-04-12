Англия

Мерсисайдцы не готовы платить за вингера требуемую сумму.

Ливерпуль не намерен продолжать борьбу за полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо и планирует сосредоточиться на других кандидатурах.

Как сообщает Football Insider, "шмели" хотят выручить за англичанина не менее 100 миллионов фунтов. Однако "красные" не готовы платить за футболиста такую сумму.

В приобретении 20-летнего игрока также заинтересованы Челси и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Санчо провел 35 поединков в футболке "желто-черных", забив 17 голов и совершив 19 ассистов.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль интересуется защитником Севильи Диего Карлосом.

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