Англия

Бельгиец привлек внимание двух клубов.

Боруссия Д и Тоттенхэм нацелились на подписание защитника ПСЖ Томаса Менье, сообщает издание L'Equipe.

Бельгийский фулбек, скорее всего, получит статус свободного агента по окончании этого сезона. Боруссия Д и Тоттенхэм хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать игрока в летнее трансферное окно.

Менье выступает в составе ПСЖ с 2016 года, перейдя из Брюгге за 6 млн евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 27 поединков в футболке "красно-синих", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д также хочет выкупить права на защитника Ашрафа Хакими.

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