Германия

Немецкая команда намерена сохранить в своем составе флангового защитника.

Руководство Боруссии начнет переговоры с Реалом касательно выкупа Ашрафа Хакими, сообщает AS.

По информации источника, "шмели" начнут переговоры с мадридской командой после возобновления чемпионата.

Боруссия хочет снова арендовать или выкупить Хакими. Реал проявляет интерес к Эрлингу Холанду, что может поспособствовать трансферу.

Ранее сообщалось, что на Хакими претендует семь команд.

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