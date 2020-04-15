Немецкая команда намерена сохранить в своем составе флангового защитника.
АШРАФ ХАКИМИ, GETTY IMAGES
15 апреля 2020, 00:43
Руководство Боруссии начнет переговоры с Реалом касательно выкупа Ашрафа Хакими, сообщает AS.
По информации источника, "шмели" начнут переговоры с мадридской командой после возобновления чемпионата.
Боруссия хочет снова арендовать или выкупить Хакими. Реал проявляет интерес к Эрлингу Холанду, что может поспособствовать трансферу.
Ранее сообщалось, что на Хакими претендует семь команд.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.