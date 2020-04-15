"Горожане" хотят подписать молодого француза.
Бубакар Камара, Getty Images
15 апреля 2020, 21:33
Защитник Марселя Бубакар Камара попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание Foot Mercato.
Английский клуб планирует укрепить линию обороны летом и попытается приобрести молодого француза. Стоимость центрбека оценивается в сумму около 35 миллионов евро.
Камара является воспитанником Марселя, дебютировав в первой команде в декабре 2016-го. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 28 поединков в футболке "бело-голубых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ман Сити также заинтересован в подписании защитника Наполи Калиду Кулибали.
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