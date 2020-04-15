Англия

"Горожане" хотят подписать молодого француза.

Защитник Марселя Бубакар Камара попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание Foot Mercato.

Английский клуб планирует укрепить линию обороны летом и попытается приобрести молодого француза. Стоимость центрбека оценивается в сумму около 35 миллионов евро.

Камара является воспитанником Марселя, дебютировав в первой команде в декабре 2016-го. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 28 поединков в футболке "бело-голубых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ман Сити также заинтересован в подписании защитника Наполи Калиду Кулибали.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.