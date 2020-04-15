На сенегальского защитника всерьез претендует несколько грандов.
Калиду Кулибали, getty images
15 апреля 2020, 17:28
В ближайшее трансферное окно Кулибали очень близок к тому, чтобы сменить клубную прописку.
Как сообщает Football Italia со ссылкой La Repubblica, сенегальский защитник будет выбирать между тремя клубами: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и ПСЖ.
Источник уверен, что Аурелио Де Лаурентис пойдет на снижение цены из-за финансовых последствий коронавируса, а потому цена трансфера не станет большой проблемой. Неаполитанцы также переживают, что смогут разгрузить зарплатную ведомость уходом Кулибали.
Напомним, что в гонке за сенегальского защитника лидирует Манчестер Юнайтед.
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