Нидерланды. Новость

Эдсон Альварес надеется когда-нибудь оказаться в Манчестер Сити.

Эдсон Альварес, выступающий на позиции защитника или опорного полузащитника в составе Аякса, не скрывает своего желания играть за Манчестер Сити — сообщает Football Oranje.

"Было бы здорово когда-нибудь сыграть в составе Манчестер Сити, – признался мексиканец. – Я с детства являюсь страстным поклонником этой команды, и если бы мне предложили выбор, то я не задумываясь отправился в Манчестер Сити".

22-летний игрок национальной сборной Мексики (31 матч, 2 гола) выступал за Америку (113 матчей во всех турнирах, 5 голов), а летом 2019 года перебрался в Аякс (23, 2).

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