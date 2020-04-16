Англия

Итальянский журналист Николо Скира опровергнул другой инсайд авторитетного издания Goal.com.

Несмотря на интерес со стороны Реала, Барселоны, ПСЖ и Ювентуса к персоне Нголо Канте, Челси не намерен расставаться со своим футболистом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Таким образом, итальянский журналист опровергнул информацию издания Goal.com, которое ранее сообщало, что лондонский клуб намерен продать игрока, несмотря на его желание остаться на Стэмфорд Бридж.

Контракт француза с Челси рассчитан до 2023 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Барселона готова предложить "аристократам" обменять Канте на Коутиньо.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.