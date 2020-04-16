Англия

Донгда Хи останется в составе "волков" до лета 2023 года.

Нападающий Донгда Хи подписал новый трехлетний контракт с Вулверхэмптоном — сообщил официальный сайт клуба.

"Это один из самых счастливых моментов в моей жизни, – сказал Хи. – Я надеялся, что клуб предложит мне профессиональный контракт, однако от этого моя радость не меньше. Вулверхэмптон — это большая семья, настоящая волчья стая, членом которой я горд быть".

Вулверхэмптон приобрел тогда еще 17-летнего Донгда летом 2018 года у Ноттс Каунти, и с тех пор китайский форвард выступал за молодежную команду (U-23) "волков".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.