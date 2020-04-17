Англия

"Ириски" могут серьезно усилить линию полузащиты предстоящим летом.

Атакующий полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш попал в сферу интересов Эвертона. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, "ириски" готовы рассмотреть вариант с 24-летнего англичанина ирландского происхождения только в том случае, если клубу не удастся подписать ряд других более важных целей.

Например, Эвертон намерен осуществить трансфер нападающего Гремио Эвертона Соареша, желая создать бразильскую связку с его хорошим другом Ришарлисоном.

Кроме того, мерсисайдский клуб близок к соглашению с Лиллем касательно перехода молодого защитника Габриэля Магальяйнса.

Напомним, что Эвертон также заинтересован в переходе хавбека Наполи Аллана, предложив ему контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

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