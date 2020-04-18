Габонский форвард не входит в сферу интересов "красных дьяволов".
ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ, GETTY IMAGES
18 апреля 2020, 00:35
Переговоры между Арсеналом и Пьер-Эмерик Обамеянгом зашли в тупик. 30-летний футболист, судя по всему, склоняется к тому, чтобы покинуть "канониров".
В таком случае подсуетиться мог бы Манчестер Юнайтед, который ищет нападающего после того, как клуб покинул Ромелу Лукаку, а на его место никто не был приобретен.
Тем не менее, как сообщает Evening Standard, Манчестер Юнайтед не заинтересован в услугах Обамеянга, во всяком случае, на данном этапе.
Отметим, что МЮ за последние несколько лет заполучил двух атакующих футболистов Арсенала – Робина ван Перси и Алексиса Санчеса.
Ранее сообщалось, что Обамеянг потребовал от Арсенала выставить его на трансфер.
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