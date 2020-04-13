Габонский форвард Арсенала заинтересовал мадридский клуб.
ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ, GETTY IMAGES
13 апреля 2020, 23:24
Реал заинтересован в услугах Пьер-Эмерик Обамеянга, сообщает France Football.
По информации источника, мадридский клуб считает переход габонца более чем осуществимым. Сумма сделки оценивается в 50 миллионов евро.
Тем не менее, Арсенал не намерен отпускать Обамеянга, а 30-летний футболист хочет выступать за Барселону.
Отметим, что контракт Обамеянга с Арсеналом рассчитан до 30 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга также заинтересованы Интер и ПСЖ.
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