Англия

Дик Лоу рассказал, что Джейми Варди был близок к переходу в состав "канониров".

Дик Лоу был посредником при переговорах и сообщил, что футболист передумал переходить в Арсенал.

"Мы договорились и с Лестер Сити, и с футболистом. Он поехал навестить жену, сел на диван перед Венгером и пошел на попятную".

"Когда он был на пути в Лестер, он позвонил и сказал, что ему нужно время до утра. Когда ты слышишь такое, ты понимаешь – дела плохи", — приводит слова Дика Лоу The Athletic.

Таким образом, переход Джейми Варди в Арсенал сорвался в 2016 году.

В текущем сезоне Варди – лучший бомбардир "лис" с 19 голами в АПЛ.

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