"Канониры" были близки к приобретению француза, но агенты затребовали большие комиссионные.
НГОЛО КАНТЕ, GETTY IMAGES
20 апреля 2020, 00:20
Летом 2016 года Арсен Венгер был близок к приобретению Нголо Канте из Лестера. Французский специалист следил за выступлениями игрока еще со времен того, как он играл за Кан в Лиге 2.
Любой клуб мог заполучить Канте за 32 миллиона фунтов, сделка была согласована с Арсеналом, однако агенты затребовали большие комиссионные. Грегори Дакад хотел 6,4 миллиона фунтов, а Абделькарим Дуи – 4,2.
В итоге, Челси согласился выплатить агентам необходимую сумму, а Арсенал решил приобрести Гранита Джаку из Боруссии Менхенгладбах.
"Когда ситуация становилась экстремальной, мы обычно отступали", — так прокомментировал ситуацию The Athletic на тот момент директор Арсенала по трансферам Дик Лоу.
Ранее сообщалось, что в услугах Канте заинтересована Барселона.
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