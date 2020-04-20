Англия

"Канониры" были близки к приобретению француза, но агенты затребовали большие комиссионные.

Летом 2016 года Арсен Венгер был близок к приобретению Нголо Канте из Лестера. Французский специалист следил за выступлениями игрока еще со времен того, как он играл за Кан в Лиге 2.

Любой клуб мог заполучить Канте за 32 миллиона фунтов, сделка была согласована с Арсеналом, однако агенты затребовали большие комиссионные. Грегори Дакад хотел 6,4 миллиона фунтов, а Абделькарим Дуи – 4,2.

В итоге, Челси согласился выплатить агентам необходимую сумму, а Арсенал решил приобрести Гранита Джаку из Боруссии Менхенгладбах.

"Когда ситуация становилась экстремальной, мы обычно отступали", — так прокомментировал ситуацию The Athletic на тот момент директор Арсенала по трансферам Дик Лоу.

Ранее сообщалось, что в услугах Канте заинтересована Барселона.

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