Англия

Футболист рассказал о своих предпочтениях на поле.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд высказал свое мнение о том, на какой позиции на поле ему комфортнее всего играть.

"Когда ты слева, вы можете создать намного больше вещей самостоятельно, предоставив команде больше пользы. Если ты играешь на острие атаки, иногда ты изолирован от остальных, и нужен кто-то в полузащите, который может найти точный пас. Центрфорварду есть риск просто выпасть из игры".

"Когда я перешел на позицию "девятки", то я испытывал подобные проблемы, так как ты всегда хочешь зацепиться за мяч".

"Я не так часто встречался с мячом, как на других позициях, но за то есть возможность больше забивать голов", — сказал Рашфорд UTD Podcast.

Ранее нападающий заявил, что всю свою жизнь он был болельщиком "манкунианцев".