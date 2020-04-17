Англия

Английский форвард рассказал о том, как ходил на матчи "красных дьяволов" в детстве.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд довольно в раннем возрасте дебютировал за первую команду "красных дьяволов" и впоследствии стал ключевым ее игроком. Англичанин никогда не скрывал своей симпатии к МЮ и вспомнил о моментах из детства, когда он посещал всеми известный Олд Траффорд.

"Поединок против Реала на Олд Траффорд (четвертьфинал Лиги чемпионов-2002/2003 — прим. ред) стал первым, на котором я побывал. Манчестер Юнайтед тогда выиграл со счетом 4:3, а Роналдо оформил хет-трик в ворота "красных дьяволов". Почувствовать ту атмосферу – это невероятно".

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"Манчестер Юнайтед всегда был моей любимой командой. Когда мне было восемь или девять лет, я начал ходить почти на каждый домашний поединок. Помню, как Бербатов сделал хет-трик в матче с Ливерпулем. Также в моей памяти отложилась встреча против Манчестер Сити, когда Руни забил головой".

"Матчи, на которых мне не удалось побывать, я также любил смотреть. Ответный полуфинал Лиги чемпионов 2008 года против Барселоны стал моим любимым. Мне всегда нравилось изучать историю своего любимого клуба", — приводит слова Рашфорда FourFourTwo.

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