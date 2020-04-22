"Сороки" рассчитывают заполучить именитого наставника предстоящим летом.
Люсьен Фавр, Getty Images
22 апреля 2020, 01:00
Мохаммад бин Салман намерен сделать из Ньюкасла один из ведущих клубов Англии, поэтому хочет заполучить именитого тренера, сообщает ESPN.
По информации источника, в шорт-листе "сорок" Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино, Рафаэль Бенитес и Люсьен Фавр. При этом, фаворитом является именно экс-наставник Тоттенхэма.
Ньюкасл хочет последовать примеру Эвертону, который сумел заполучить Карло Анчелотти. В клубе надеются, что именитый тренер упростит задачу при осуществлении трансферов.
В текущем сезоне Ньюкасл после 29 матчей набрал 35 очков и находится в пяти пунктах от того, чтобы обеспечить себе сохранение прописки в АПЛ.
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