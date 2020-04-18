Англия

Английский клуб хочет подписать хавбека Барселоны.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание Mundo Deportivo.

Английский клуб планирует пригласить Массимилиано Аллегри на должность тренера и намерен укрепить состав после его прихода. Чилиец готов принять предложение "сорок", чтобы снова поработать под руководством итальянского тренера.

Ранее сообщалось, что в приобретении 32-летнего игрока также заинтересован Интер.

Действующий контракт Видаля с Барселоной рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 поединок в футболке "сине-гранатовых", отличившись шестью голами и тремя ассистами.

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