Англия

Если, конечно, состоится покупка клуба наследным принцем Саудовской Аравии.

В случае, если сделка по продаже Ньюкасла Майком Эшли стоимостью 400 миллионов евро состоится, то "сороки" станут не только самым богатым клубом Англии, но и смогут солидно укрепить свой состав — сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Mirror.

Предполагается, что инвестиционный фонд, принадлежащий Мохаммеду бин Салману, получит 80% акций Ньюкасла, а оставшиеся 20% отойдут компании Capital Partners Аманды Стейвли, представляющей интересы саудовского принца в Великобритании.

Задача Ньюкасла на следующий сезон — завоевать путевку в Лигу чемпионов, и для достижении этой цели тренер "сорок" Стив Брюс получит 230 миллионов евро на укрепление состава во время летнего трансферного рынка.

Впрочем, ранее сообщалось, что Брюс может и не насладиться плодами аравийских богатств, поскольку потенциальные новые хозяева Ньюкасла собираются пригласить на пост тренера Массимилиано Аллегри.

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