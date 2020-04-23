Англия

Лондонский клуб хочет подписать хавбека Барселоны.

Полузащитник Барселоны Артур попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает издание Mundo Deportivo.

"Шпоры" планируют укрепить среднюю линию в летнее трансферное окно и попытаются подписать хавбека каталонцев. Заполучить бразильца лондонскому клубу будет непросто, так как Барселона не хочет расставаться со своим игроком.

В приобретении 23-летнего полузащитника также заинтересован миланский Интер.

В текущем сезоне Артур провел 23 поединка в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также проявляет интерес к защитнику Бетиса Эмерсону.

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