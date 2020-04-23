"Шпоры" хотят заполучить бразильского игрока.
Эмерсон (слева), Getty Images
23 апреля 2020, 10:17
Тоттенхэм рассматривает возможность подписания защитника Бетиса Эмерсона, сообщает издание Mundo Deportivo.
Лондонский клуб намерен укрепить правый фланг обороны и попытается приобрести бразильского фулбека. Заполучить молодого футболиста "шпорам" будет непросто, так как на него также рассчитывает Барселона.
Эмерсон присоединился к Бетису в июле 2019-го на правах двухлетней аренды из Барселоны. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 24 поединка в футболке "вердибланкос", отличившись тремя голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что внимание Тоттенхэма также привлек защитник Аталанты Тимоти Кастань.
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