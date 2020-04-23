Англия

"Шпоры" хотят заполучить бразильского игрока.

Тоттенхэм рассматривает возможность подписания защитника Бетиса Эмерсона, сообщает издание Mundo Deportivo.

Лондонский клуб намерен укрепить правый фланг обороны и попытается приобрести бразильского фулбека. Заполучить молодого футболиста "шпорам" будет непросто, так как на него также рассчитывает Барселона.

Эмерсон присоединился к Бетису в июле 2019-го на правах двухлетней аренды из Барселоны. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 24 поединка в футболке "вердибланкос", отличившись тремя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что внимание Тоттенхэма также привлек защитник Аталанты Тимоти Кастань.

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