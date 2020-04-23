Англия

Португалец рассказал, что ожидает дебюта за лондонский клуб.

Новичок Арсенала Седрик Суареш признался, что хотел бы как можно скорее дебютировать в составе клуба.

"Хочу как можно быстрее приступить к работе, но коронавирус стал мировой проблемой.

Очень хочу провести первый матч за Арсенал, нужно проявить немного терпения, знаю, что это произойдет в ближайшем будущем.

Я всегда следил за клубом. Помню Иана Райта, Тьерри Анри, Робера Пиреса, Патрика Виейра и Денниса Бергкампа. Думая об Арсенале, всегда думаешь об этих игроках, которые стали легендами клуба", – приводит слова Суареша Sky Sports.

Суареш присоединился к Арсеналу на правах аренды до конца сезона. Летом португалец должен получить статус свободного агента.

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