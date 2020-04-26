Англия

"Шпоры" хотят приобрести хорватского хавбека.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич попал в сферу интересов Тоттенхэма, информирует издание Mundo Deportivo.

Лондонский клуб следит за ситуацией вокруг хорватского хавбека и попытается подписать его летом. Руководство "шпор" готово предложить Танги Ндомбеле в обмен на 32-летнего игрока с доплатой.

В подписании полузащитника также заинтересованы Атлетико, Севилья, Ювентус и Наполи.

В текущем сезоне Ракитич провел 31 поединок в футболке Барселоны, отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет выручить 20 млн евро за Ракитича.

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