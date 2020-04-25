Англия

В борьбу за нападающего Наполи Дриса Мертенса включился еще один европейский "тяжеловес".

Поскольку переговоры Наполи с Дрисом Мертенсом о продлении контракта в очередной раз зашли в тупик, в гонку за бельгийцем включаются все новые претенденты. Один из них, как полагает Tuttomercatoweb, — Ливерпуль.

Тренера Ливерпуля Юргена Клоппа привлекает универсальность Мертенса, который может сыграть как роль быстрого центрфорварда, так и флангового нападающего. Естественно, не последнюю роль играет и тот факт, что лучший (вместе с Мареком Гамшиком) бомбардир в истории Наполи может достаться клубу в качестве свободного агента.

Впрочем, заполучить Дриса "красным" будет нелегко, поскольку на него претендуют с десяток европейских клубов, среди которых Интер, Челси, Ювентус, Атлетико, Рома, Монако и другие.

Форвард национальной сборной Бельгии (90 матчей, 18 голов), которому 6 мая исполнится 33 года, выступал за Эндрахт Альст (14 матчей во всех турнирах, 4 гола), Апельдорн (110, 31), Утрехт (86, 21), ПСВ (88, 45) и Наполи (309, 121).

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