Англия

Голкипер МЮ доволен пребыванием в составе нынешней команды.

Давид Де Хеа заявил, что хочет выступать за "красных дьяволов" еще очень долго.

"Я становлюсь старше. Быть частью Манчестер Юнайтед – большая честь для меня, нечто потрясающее".

"Я уже в клубе десять лет, невозможно поверить, это как сон. Я рад играть за Манчестер Юнайтед. Надеюсь, я проведу здесь еще много лет", — приводит слова Давид Де Хеа Manchester Erevening News.

В текущем сезоне Де Хеа провел 29 матчей в АПЛ: на его счету шесть "сухих" поединков.

Ранее сообщалось, что Де Хеа пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.

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