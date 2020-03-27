Англия

Средства пойдут на покупку необходимого оборудования в больницы Мадрида.

Голкипер Манчестер Юнайтед и сборной Испании Давид Де Хеа перечислил медицинскому департаменту Мадрида 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом, сообщает Marca.

Эти деньги будут использованы для покупки необходимого оборудования в местные больницы.

Голкипер хотел остаться анонимным, однако президент Мадридской коммуны Исабель Диас Айюсо решила публично поблагодарить его.

В сентябре 2019 года Де Хеа уже жертвовал 200 тысяч евро жертвам наводнения в Аликанте и Мурсии. Тогда этот жест стал публичным благодаря Красному кресту.

Ранее крупные пожертвования на борьбу с COVID-19 сделали Хосеп Гвардиола, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Испании достигло 56 188. По меньшей мере, 4 145 из них завершились летально.