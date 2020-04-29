Англия

"Канониры" могут недосчитаться крупной суммы в следующем сезоне.

Арсенал может потерять около 144 миллионов фунтов в следующем сезоне, если все матчи будут проходить при пустых трибунах, сообщает портал Goal.com.

Такой прогноз предоставил Траст болельщиков Арсенала, который оценил, какой ущерб может нанести коронавирус финансовому состоянию клуба.

Потери "канониров" в этом сезоне, на май 2020-го, могут составить 19 миллионов евро, учитывая, что оставшиеся матчи в любом случае состоятся без зрителей. До начала пандемии предполагалось, что в этом сезоне прибыль Арсенала составит 4 миллиона фунтов.

На данный момент лондонский клуб занимает 9-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 40 очков.

Ранее сообщалось, что Арсенал договорился с игроками о снижении зарплаты на 12,5% в год.

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