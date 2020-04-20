Англия

Руководство "канониров" пришло к соглашению с работниками клуба.

Арсенал достиг добровольного соглашение с игроками первой команды и тренерским штабом о снижении заработных плат, сообщает официальный сайт клуба.

Годовые оклады снизятся на 12,5% на один год. Арсенал, в свою очередь, компенсирует эти потери, если "клуб достигнет определенных целей в предстоящие сезоны".

"Мы гордимся и благодарны нашим игрокам и сотрудникам за то, что они собрались вместе, чтобы поддержать наш клуб, наших людей и наше сообщество в эти беспрецедентные времена, которые являются одними из самых сложных в нашей истории", — гласит заявление.

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