Руководство "канониров" пришло к соглашению с работниками клуба.
Месут Озил, фото getty images
20 апреля 2020, 21:00
Арсенал достиг добровольного соглашение с игроками первой команды и тренерским штабом о снижении заработных плат, сообщает официальный сайт клуба.
Годовые оклады снизятся на 12,5% на один год. Арсенал, в свою очередь, компенсирует эти потери, если "клуб достигнет определенных целей в предстоящие сезоны".
"Мы гордимся и благодарны нашим игрокам и сотрудникам за то, что они собрались вместе, чтобы поддержать наш клуб, наших людей и наше сообщество в эти беспрецедентные времена, которые являются одними из самых сложных в нашей истории", — гласит заявление.
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