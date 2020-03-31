"Сороки" хотят усилить среднюю линию команды.
Хендрик и Брэди, getty images
31 марта 2020, 00:27
Ньюкасл ближайшим трансферным окном собирается подписать полузащитников Бернли Джеффри Хендрика и Робби Брэди, сообщает Sky Sports.
Оба игрока имеют контракт с клубом, который истекает летом этого года, а потому могут достаться "сорокам" бесплатно.
Хендрик провел 139 матчей за Бернли, в которых забил 36 голов и сделал 26 результативных передач. У Брэди, в свою очередь, пять голов и восемь ассистов в 63 поединках.
Напомним, что ранее Ньюкасл определился с главной трансферной целью на ближайшее лето.