Англия

"Сороки" хотят усилить среднюю линию команды.

Ньюкасл ближайшим трансферным окном собирается подписать полузащитников Бернли Джеффри Хендрика и Робби Брэди, сообщает Sky Sports.

Оба игрока имеют контракт с клубом, который истекает летом этого года, а потому могут достаться "сорокам" бесплатно.

Хендрик провел 139 матчей за Бернли, в которых забил 36 голов и сделал 26 результативных передач. У Брэди, в свою очередь, пять голов и восемь ассистов в 63 поединках.

Напомним, что ранее Ньюкасл определился с главной трансферной целью на ближайшее лето.