Англия

Хавбек признался, что ему было тяжело в лондонском клубе в первом сезоне.

Полузащитник Жоржиньо рассказал, что у него были мысли покинуть Челси после первого сезона в клубе.

"В прошлом году болельщики меня сильно критиковали, потому что я прибыл с другим тренером. Я слышал в свой адрес вещи, которые были несправедливыми. Но я не пытался доказать их неправоту. Наоборот, это придало мне силы, потому что внутри я знал, что они неправы.

В каждом клубе у меня появлялись мысли об уходе, наступает момент, когда тебя одолевают сомнения. Может я не подхожу этому клубу? Может здесь не мое место.

Но я никогда не отступаю перед такими вызовами. Они придают мне силы работать с большей мотивацией, чтобы показать, на что я способен", – рассказал Жоржиньо в комментарии FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что Челси не намерен расставаться с Жоржиньо, несмотря на интерес со стороны других клубов.

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