Португалец с несколькими своими подопечными провел совместную тренировку в парке.
Жозе Моуриньо, Getty Images
08 апреля 2020, 18:18
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо с некоторыми своими футболистами, включая Танги Ндомбеле, Давинсона Санчеса, Сержа Орье и Райана Сессеньона, угодили в скандал.
Португальский специалист провел совместную тренировку, несмотря на введение карантина из-за распространения пандемии коронавируса в Европе. Игроки "шпор" выполняли беговые упражнения, не соблюдая безопасную дистанцию, что было зафиксировано очевидцами на камеры.
Как сообщает The Telegraph, Моуриньо извинился перед клубом за этот поступок и признал, что проведение тренировки в нынешней нестабильной ситуации было ошибкой с его стороны. Тоттенхэм принял во внимание слова тренера, который отделался на этот раз лишь выговором.
Футболистов, которые присутствовали в тот момент на внеплановых занятиях, также предупредили о необходимости оставаться дома и сохранять безопасную дистанцию при общении.
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