Англия

Португалец с несколькими своими подопечными провел совместную тренировку в парке.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо с некоторыми своими футболистами, включая Танги Ндомбеле, Давинсона Санчеса, Сержа Орье и Райана Сессеньона, угодили в скандал.

Португальский специалист провел совместную тренировку, несмотря на введение карантина из-за распространения пандемии коронавируса в Европе. Игроки "шпор" выполняли беговые упражнения, не соблюдая безопасную дистанцию, что было зафиксировано очевидцами на камеры.

🏃🏃 Tottenham’s Davinson Sanchez and Ryan Sessegnon were spotted on a run in Hadley Wood this morning as the Spurs players continue to independently train.#THFC #COYSpic.twitter.com/bvtoo1lbD4 — TranSPURS (@TranSPURS) April 7, 2020

Как сообщает The Telegraph, Моуриньо извинился перед клубом за этот поступок и признал, что проведение тренировки в нынешней нестабильной ситуации было ошибкой с его стороны. Тоттенхэм принял во внимание слова тренера, который отделался на этот раз лишь выговором.

Футболистов, которые присутствовали в тот момент на внеплановых занятиях, также предупредили о необходимости оставаться дома и сохранять безопасную дистанцию при общении.

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