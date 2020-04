Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо с некоторыми своими футболистами, включая Танги Ндомбеле, Давинсона Санчеса, Сержа Орье и Райана Сессеньона, угодили в скандал.

Португальский специалист провел совместную тренировку, несмотря на введение карантина из-за распространения пандемии коронавируса в Европе. Игроки "шпор" выполняли беговые упражнения, не соблюдая безопасную дистанцию, что было зафиксировано очевидцами на камеры.

🏃🏃 Tottenham’s Davinson Sanchez and Ryan Sessegnon were spotted on a run in Hadley Wood this morning as the Spurs players continue to independently train.#THFC #COYSpic.twitter.com/bvtoo1lbD4