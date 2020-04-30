Англия

Голландский хавбек поделился мнением о своем бывшем одноклубнике.

Найджел де Йонг и Серхио Агуэро в 2011 году, Getty Images

Найджел де Йонг и Серхио Агуэро в 2011 году, Getty Images

Полузащитник катарского Аль-Шахания Найджел де Йонг, который в период с 2009 по 2012 защищал цвета Манчестер Сити, в положительном ключе высказался о мастерстве своего бывшего одноклубника Серхио Агуэро.

"Агуэро представляет для любой команды большую угрозу. Очевидно, что он регулярно забивает, но это не единственная его сильная черта. Даже без мяча Серхио вселяет в соперников страх, открывая для своих партнеров по команде различные варианты развития атаки".

"Агуэро — один из величайших нападающих в мире, и я рад, что у меня была возможность разделить с ним футбольное поле", — приводит слова де Йонга официальный сайт Манчестер Сити.

В текущем сезоне Серхио Агуэро провел за Манчестер Сити 30 поединков, в которых забил 23 гола и отдал 3 результативные передачи.

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