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Шотландский гранд предпринимает меры по борьбе с экономическими последствиями коронавируса.

Футболисты, тренерский штаб, а также высшее руководство Рейнджерс отказались от выплаты зарплат в ближайшие три месяца, сообщил официальный сайт клуба.

Такой шаг был предпринят для того, чтобы остальной персонал Рейнджерс смог получать зарплату в полном объеме.

"Как команда, мы были уверены, что вместе можем обеспечить будущее нашего футбольного клуба. Нам крайне важно благосостояние нашего персонала", — заявил капитан Рейнджерс Джеймс Тавернье.

"На самом деле, это было легкое решение для игроков и руководства. Сейчас мы должны работать как одна семья, чтобы поддержать наш клуб. Этот шаг заставил меня гордиться тем, что я капитан Рейнджерс".

На момент приостановки чемпионата Джерс отставали на 13 очков от Селтика, имея игру в запасе.

Есть вероятность, что сезон в Шотландии доигрывать не станут. В таком случае чемпионство вручат "кельтам".