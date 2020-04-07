Шотландский гранд предпринимает меры по борьбе с экономическими последствиями коронавируса.
Рейнджерс, Getty Images
07 апреля 2020, 06:59
Футболисты, тренерский штаб, а также высшее руководство Рейнджерс отказались от выплаты зарплат в ближайшие три месяца, сообщил официальный сайт клуба.
Такой шаг был предпринят для того, чтобы остальной персонал Рейнджерс смог получать зарплату в полном объеме.
"Как команда, мы были уверены, что вместе можем обеспечить будущее нашего футбольного клуба. Нам крайне важно благосостояние нашего персонала", — заявил капитан Рейнджерс Джеймс Тавернье.
"На самом деле, это было легкое решение для игроков и руководства. Сейчас мы должны работать как одна семья, чтобы поддержать наш клуб. Этот шаг заставил меня гордиться тем, что я капитан Рейнджерс".
На момент приостановки чемпионата Джерс отставали на 13 очков от Селтика, имея игру в запасе.
Есть вероятность, что сезон в Шотландии доигрывать не станут. В таком случае чемпионство вручат "кельтам".