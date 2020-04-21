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Талантливый румын может покинуть Генк на полноценной основе.

Полузащитник Рейнджерс Янис Хаджи, контракт которого принадлежит Генку, может продолжить карьеру в Шотландии на постоянной основе. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, команда из Глазго близка к выкупу контракта 21-летнего румына. Сумма сделки должна составить 4,5 миллионов фунтов, которая прописана в соглашении между клубами.

Ранее сообщалось, что и сам Хаджи, который перешел в Рейнджерс в январе этого года, хотел бы продолжить работать под руководством Стивена Джеррарда.

Стоит отметить, что также появлялась информация об интересе к Янису Хаджи со стороны Лацио.

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