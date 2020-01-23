Испания

"Рохибланкос" хотят подписать форварда Рейнджерс.

Нападающий Рейнджерс Альфредо Морелос попал в сферу интересов Севильи, сообщает Sky Sports.

Нервионцы планируют укрепить линию нападения в январе и хотят арендовать колумбийского форварда. Испанский клуб рассматривает 23-летнего игрока в качестве замены Чичарито, который недавно присоединился к Лос-Анджелес Гэлакси.

Действующий контракт Морелоса с Рейнджерс рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне нападающий провел 35 поединков в футболке "светло-синих", забив 28 голов и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Севилья также проявляет интерес к полузащитнику Милана Сусо.

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