Англия

Судя по всему, в Премьер-лиги нашли решение, как доиграть сезон.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ подтвердили свое желание доиграть нынешний сезон.

Как информирует BBC, есть несколько условий. Одно из них – матчи должны будут проходить на нейтральном поле без болельщиков.

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Ожидается, что будут задействованы не более 10 стадионов для возобновления сезона.

Отметим, что Премьер-лиге понадобится 40 тысяч тестов для игроков и сотрудников, чтобы провести 92 поединка без болельщиков.

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