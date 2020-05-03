Англия

Сенегалец может продолжить карьеру на Энфилде.

Защитник Наполи Калиду Кулибали может стать игроком Ливерпуля в летнее межсезонье, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб готов рассмотреть предложения по центрбеку, но хочет выручить за него не менее 100 миллионов евро. Ливерпуль может заплатить эту сумму, но также готов включить в сделку Деяна Ловрена.

В подписании 28-летнего игрока также заинтересованы Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Кулибали провел 21 поединок в футболке "адзурри".

Ранее сообщалось, что Ливерпуль предложил пятилетний контракт нападающему Лейпцига Тимо Вернеру.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.